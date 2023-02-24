Oliver Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Kovacs 22 Aralık 1990 tarihinde Marcali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Kovacs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Oliver Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Kovacs'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2006 yılında Kaposvár U17

1 Temmuz 2007 yılında Kaposvár U19

8 Ağustos 2008 yılında Marcali VFC

4 Ağustos 2009 yılında Nagyatádi FC

31 Ağustos 2010 yılında Kaposvár II

1 Ocak 2011 yılında Kaposvár

24 Temmuz 2015 yılında Szolnok

27 Temmuz 2017 yılında Kazincbarcika

1 Mart 2019 yılında Nagykanizsa

30 Temmuz 2019 yılında Szolnok

12 Temmuz 2022 yılında Dorog

Oliver Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Kovacs şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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