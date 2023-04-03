Oliver Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Kristiansen 11 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Kristiansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Kristiansen'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliver Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF Altya
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Oliver Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Kristiansen şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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