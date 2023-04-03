Oliver Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Lukic 22 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Lukic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Lukic'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliver Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında AKA Austria U15
1 Temmuz 2021 yılında AKA Austria U16
1 Temmuz 2022 yılında AKA Salzb. U18
Oliver Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Lukic şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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