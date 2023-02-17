Oliver Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Lund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Lund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Lund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Lund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Lund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Lund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Lund 21 Ağu 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Lund Poulsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Lund Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Oliver Lund, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Lund'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Lundboyu ve yaşı kaç

Oliver Lund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Lund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Lund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Lund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2008 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2013 yılında Vestsjaelland

1 Temmuz 2015 yılında Odense BK

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK

25 Ocak 2019 yılında Odense BK

1 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF

Oliver Lund kimdir

Oliver Lund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Lund şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herlev IF, Akademisk Boldklub

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Oliver Lund nereli

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