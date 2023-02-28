Oliver Luteran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Luteran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Luteran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Luteran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Luteran 6 Eylül 2001 tarihinde Kendice şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Luterán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Luteran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oliver Luteran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Luteran'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Luteran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Luteran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Luteran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Luteran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Tatran Presov

15 Temmuz 2019 yılında Poprad U19

18 Temmuz 2020 yılında FK Poprad

1 Ocak 2021 yılında Ruzomberok

Oliver Luteran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Luteran şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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