Oliver Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Nagy 12 Mart 2003 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Olivér Zoltán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Nagy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMG yapmaktadır. Oliver Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC II futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oliver Nagy'nin Ferencvárosi TC II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

30 Temmuz 2021 yılında Soroksár

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros II

Oliver Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Nagy şuan Ferencvárosi TC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Nagy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KISE (-2013)

Macaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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