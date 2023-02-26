Oliver Niit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Niit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Niit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Niit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Niit 3 Haziran 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Niit Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paide Linnameeskond U21 futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond U21 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Niit'nin Paide Linnameeskond U21 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Oliver Niit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Niit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında FC Flora U21
31 Ocak 2023 yılında Paide U21
Oliver Niit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Niit şuan Paide Linnameeskond U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Flora
Oliver Niit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Estonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Estonya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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