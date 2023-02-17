Oliver Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Olsen 13 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Olsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Oliver Olsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Olsen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Esbjerg fB U19

1 Şubat 2018 yılında Midtjylland U19

1 Ağu 2020 yılında Midtjylland

29 Temmuz 2021 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland

Oliver Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Olsen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Olsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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