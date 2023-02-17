Oliver Overgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Overgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Overgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Overgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Overgaard 7 Nisan 2002 tarihinde Hadsund şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Harbo Overgaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Overgaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Overgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Overgaard'nin Hobro IK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Overgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Overgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Overgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Overgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK U19

23 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

Oliver Overgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Overgaard şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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