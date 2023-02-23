Oliver Pettersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Pettersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Pettersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Pettersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Pettersson 13 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Pettersson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talentium Football Management yapmaktadır. Oliver Pettersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Pettersson'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Pettersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Pettersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oliver Pettersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Pettersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Espoon PS

19 Ocak 2021 yılında Ekenäs IF

12 Ağustos 2022 yılında Klubi 04

1 Ocak 2023 yılında HJK Helsinki

Oliver Pettersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Pettersson şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Pettersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.