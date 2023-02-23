Oliver Praznovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Praznovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Praznovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Praznovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Praznovsky 15 Şubat 1991 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Práznovský şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Praznovsky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Oliver Praznovsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 13 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Oliver Praznovsky'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Praznovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Praznovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oliver Praznovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Praznovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2010 yılında Rimavska Sobota

1 Temmuz 2011 yılında Ruzomberok

9 Eylül 2015 yılında GKS Katowice

28 Temmuz 2017 yılında Luch Vladivostok

13 Şubat 2018 yılında FK Senica

7 Temmuz 2018 yılında Alashkert

28 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2018 yılında Zlate Moravce

13 Ağustos 2019 yılında Chrobry Glogow

Oliver Praznovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Praznovsky şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.