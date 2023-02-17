Oliver Provstgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Provstgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Provstgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Provstgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Provstgaard 4 Haziran 2003 tarihinde København şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Provstgaard Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Provstgaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Oliver Provstgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Provstgaard'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Provstgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Provstgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Provstgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Provstgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Vejle BK U19

1 Ocak 2022 yılında Vejle BK

Oliver Provstgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Provstgaard şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Provstgaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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