Oliver Rass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Rass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Rass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Rass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Rass 25 Mayıs 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Rass Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Rass, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Oliver Rass'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Rass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Rass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Rass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Rass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Flora U21

19 Şubat 2018 yılında Kuressaare

31 Aralık 2018 yılında FC Flora U21

4 Ocak 2019 yılında Kuressaare

Oliver Rass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Rass şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Rass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora

Estonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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