Oliver Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Rojas 11 Haziran 2000 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Jesús Rojas Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Rojas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Oliver Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oliver Rojas'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında CD SM (Arica)

31 Aralık 2019 yılında Audax U19

1 Ocak 2020 yılında Audax Italiano

Oliver Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Rojas şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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