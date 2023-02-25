Oliver Sail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Sail kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Sail ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Sail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Sail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Sail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Sail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Sail 13 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Yeni Zelanda,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Steven Edward Sail şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Sail Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Management yapmaktadır. Oliver Sail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 3 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Oliver Sail'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Sail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Sail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Sail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Sail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Auckland City

1 Nisan 2014 yılında Central United

1 Temmuz 2014 yılında W. Phoenix Res.

3 Mart 2017 yılında Wellington P.

Oliver Sail kimdir

Oliver Sail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Sail şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Sail Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 1 numaralı formasıyla 18 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oliver Sail nereli

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