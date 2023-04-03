Oliver Schmidhauser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Schmidhauser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Schmidhauser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Schmidhauser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Schmidhauser 2 Haziran 2004 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsviçre,Dominik Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Schmidhauser Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Schmidhauser'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Oliver Schmidhauser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/oliversrjr7
http://www.instagram.com/osjr17/
Oliver Schmidhauser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Schmidhauser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2015 yılında Zehlendorf Alt.
1 Temmuz 2017 yılında U'haching Alt.
1 Ocak 2019 yılında FC Vaduz Alt.
1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz U18
1 Ocak 2022 yılında Gr. Fürth U19
6 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Oliver Schmidhauser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Schmidhauser şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC St. Gallen (-08/2015), Hertha BSC & Hertha 03 Zehlendorf (2015-2017), SpVgg Unterhaching (2017-12/2018), FC Vaduz (01/2019-12/2021), SpVgg Greuther Fürth (01/2022-06/2022), RasenBallsport Leipzig (2022-2023)
Oliver Schmidhauser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsviçre U19 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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