Oliver Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Sigurjonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Sigurjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Sigurjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Sigurjonsson 3 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Sigurjonsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Oliver Sigurjonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Oliver Sigurjonsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Sigurjonsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OSigurjonsson

Oliver Sigurjonssonboyu ve yaşı kaç

Oliver Sigurjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Sigurjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Sigurjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Sigurjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Aarhus GF II

1 Temmuz 2012 yılında AGF/Viby IF U19

23 Temmuz 2014 yılında Breidablik

24 Temmuz 2017 yılında Bodø/Glimt

4 Nisan 2018 yılında Breidablik

31 Aralık 2018 yılında Bodø/Glimt

22 Şubat 2020 yılında Breidablik

Oliver Sigurjonsson kimdir

Oliver Sigurjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Sigurjonsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Breiðablik (-2011), AGF (2012-2014)

Oliver Sigurjonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 6 gol atmıştır.

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Oliver Sigurjonsson nereli

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