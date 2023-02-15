Oliver Silverholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Silverholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Silverholt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Silverholt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Silverholt 22 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oliver Montana Silverholt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Silverholt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Silverholt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Silverholt'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Silverholt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Silverholt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Silverholt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Silverholt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Halmstads BK

8 Ocak 2015 yılında Hammarby

1 Mart 2017 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2017 yılında Hammarby

8 Ocak 2018 yılında Östers IF

8 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

Oliver Silverholt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Silverholt şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Silverholt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Astrio, Halmstads BK (-2012)

İsveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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