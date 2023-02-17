Oliver Sonne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sonne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Sonne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Sonne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Sonne 10 Kasım 2000 tarihinde Herfølge şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka,Peru uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Sonne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Oliver Sonne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Sonne'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Sonne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oliiversonne/

Oliver Sonne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Sonne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Sonne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Sonne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HB Köge U19

1 Şubat 2018 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2019 yılında HB Köge

1 Temmuz 2021 yılında Silkeborg IF

Oliver Sonne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Sonne şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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