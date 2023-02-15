Oliver Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Stanisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Stanisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Stanisic 10 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Stanisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Oliver Stanisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Stanisic'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Stanisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Stanisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Stanisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Stanisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Häcken U19

1 Ocak 2014 yılında Torslanda

1 Ocak 2015 yılında Qviding FIF

2 Şubat 2017 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2019 yılında Örgryte

1 Şubat 2021 yılında Varbergs BoIS

Oliver Stanisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Stanisic şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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