Oliver Stefanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Stefanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Stefanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Stefanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Stefanovic 26 Ocak 1998 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Stefanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Stefanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Stefanovic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Stefanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Stefanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Stefanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Stefanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Ismaning

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında NK Orijent 1919

Oliver Stefanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Stefanovic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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