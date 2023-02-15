Oliver Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Stefansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Stefansson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Stefansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Stefansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Stefansson 3 Ağu 2002 tarihinde Akranes şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Stefansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Oliver Stefansson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Oliver Stefansson'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Stefanssonboyu ve yaşı kaç

Oliver Stefansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Stefansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Stefansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Stefansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2018 yılında ÍA Akranes

8 Mart 2019 yılında Norrköping

17 Şubat 2022 yılında ÍA Akranes

30 Kasım 2022 yılında Norrköping

Oliver Stefansson kimdir

Oliver Stefansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Stefansson şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IA Akranes

Oliver Stefansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Oliver Stefansson nereli

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