Oliver Steinar Guemundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Steinar Guemundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Steinar Guemundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Steinar Guemundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Steinar Guemundsson 17 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Steinar Guemundsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Oliver Steinar Guemundsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Steinar Guemundsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.
Oliver Steinar Guemundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Steinar Guemundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2021 yılında Atalanta U17
1 Temmuz 2021 yılında Atalanta U18
1 Temmuz 2022 yılında Atalanta U19
4 Şubat 2023 yılında Valur
Oliver Steinar Guemundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Steinar Guemundsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Oliver Steinar Guemundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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