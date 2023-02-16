Oliver Steurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Steurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Steurer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Steurer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Steurer 6 Ocak 1995 tarihinde Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Steurer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Oliver Steurer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Steurer'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Steurer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Steurer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Steurer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Steurer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2011 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2012 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2014 yılında SW Essen

1 Temmuz 2015 yılında RW Oberhausen

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund II

4 Ocak 2018 yılında Heidenheim

12 Ağu 2019 yılında KFC Uerdingen

18 Ocak 2020 yılında Heidenheim

19 Ocak 2020 yılında Pr. Münster

5 Temmuz 2020 yılında Heidenheim

15 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Oliver Steurer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Steurer şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Heßler 06 (1999-2008), Borussia Dortmund (2008-2009), FC Schalke 04 (2009-2011), Rot-Weiss Essen (2011-2014)

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