Oliver Stojanovic Fredin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Stojanovic Fredin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Stojanovic Fredin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Stojanovic Fredin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Stojanovic Fredin 6 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Stojanovic Fredin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Oliver Stojanovic Fredin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Stojanovic Fredin'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Stojanovic Fredin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Stojanovic Fredin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Stojanovic Fredin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Stojanovic Fredin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Malmö U19

24 Mart 2016 yılında Ängelholms FF

30 Kasım 2016 yılında Malmö U19

22 Mart 2017 yılında Ängelholms FF

16 Şubat 2019 yılında Oskarshamns AIK

19 Mart 2020 yılında Lunds BK

26 Şubat 2021 yılında Sollentuna FK

30 Ocak 2023 yılında Helsingborgs IF

Oliver Stojanovic Fredin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Stojanovic Fredin şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Stojanovic Fredin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hittarps IK, Malmö FF (-2017)

İsveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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