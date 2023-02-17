Oliver Strunz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Strunz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Strunz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Strunz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Strunz 14 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Strunz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Oliver Strunz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Strunz'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Strunz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Strunz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Strunz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Strunz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2023 yılında Rapid Wien

Oliver Strunz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Strunz şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Strunz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

First Vienna FC (2005-)

Avusturya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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