Oliver Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Tamas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Tamas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Tamas 14 Nisan 2001 tarihinde Solotvyno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Tamas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Oliver Tamas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Tamas'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oliver Tamas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Tamas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Tamas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Tamas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında Fehérvár U19

1 Ocak 2019 yılında Fehérvár II

1 Ocak 2020 yılında Fehérvár

30 Temmuz 2020 yılında Budaörs

31 Aralık 2020 yılında Fehérvár

25 Ocak 2021 yılında Paksi FC

30 Haziran 2021 yılında Fehérvár

18 Ağustos 2021 yılında Paksi FC

Oliver Tamas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Tamas şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Tamas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dalnoki Akadémia, Dunakeszi VSE (-2017)

Macaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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