Oliver Villadsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Villadsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Villadsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Villadsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Villadsen 16 Kasım 2001 tarihinde Sønderborg şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Marc Rose-Villadsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Villadsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Oliver Villadsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oliver Villadsen'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Villadsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Villadsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oliver Villadsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Villadsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2019 yılında Nordsjaelland

Oliver Villadsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Villadsen şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Villadsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nordsjaelland

Danimarka U21 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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