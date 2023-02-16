Oliver Wahling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Wahling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Wahling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Wahling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Wahling 6 Eylül 1999 tarihinde Ludwigsburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Wahling Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Oliver Wahling, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Wahling'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Wahling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Wahling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Wahling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Wahling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart II

1 Ağu 2019 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Oliver Wahling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Wahling şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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