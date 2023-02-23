Oliver Whyte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Whyte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Whyte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Whyte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Whyte 20 Ocak 2000 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Edward Brymer Whyte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Whyte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Oliver Whyte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Whyte'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Whyte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Whyte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Whyte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Whyte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında W. Phoenix Res.

16 Eylül 2018 yılında Rio Ave FC U19

1 Temmuz 2019 yılında Team Wellington

11 Eylül 2020 yılında İstanbulspor

22 Ocak 2021 yılında Team Wellington

22 Mart 2021 yılında Miramar Rangers

21 Ocak 2022 yılında FC Haka

Oliver Whyte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Whyte şuan FC Haka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Whyte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda U23 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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