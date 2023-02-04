Oliver Zanden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Zanden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Zanden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Zanden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Zanden 14 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Zanden Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Zanden, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Zanden'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oliver Zanden Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Zanden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oliver Zanden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Zanden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2021 yılında Elfsborg

19 Temmuz 2022 yılında Toulouse

Oliver Zanden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Zanden şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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