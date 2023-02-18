Oliver Zelenika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Zelenika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Zelenika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Zelenika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Zelenika 14 Mayıs 1993 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Zelenika Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Oliver Zelenika, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Oliver Zelenika'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oliver Zelenika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Zelenika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Zelenika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Zelenika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U19

10 Ocak 2011 yılında Dinamo Zagreb

10 Ağu 2012 yılında NK Rudes

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Zagreb

24 Ocak 2014 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Zagreb

8 Ağu 2016 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2017 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2018 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2020 yılında NK Varazdin

Oliver Zelenika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Zelenika şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Zelenika Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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