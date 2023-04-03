Olivers Kellers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivers Kellers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivers Kellers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olivers Kellers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olivers Kellers 7 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olivers Kellers Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Olivers Kellers'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olivers Kellers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olivers Kellers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olivers Kellers şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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