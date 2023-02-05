Olivier Boissy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Boissy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Boissy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Boissy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Boissy 22 Ocak 1999 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Boissy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Olivier Boissy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Olivier Boissy'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Olivier Boissy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Olivier Boissy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olivier Boissy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Boissy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Accra Lions

21 Ağu 2017 yılında Hapoel PT U19

1 Ocak 2019 yılında Accra Lions

1 Ağu 2019 yılında VAP FC

12 Ağu 2020 yılında Salitas

14 Temmuz 2021 yılında Grenoble

Olivier Boissy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Boissy şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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