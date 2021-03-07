Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında Olivier Dassault ile ilgili paylaşımda bulundu. Olivier Dassault'un hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Olivier Dassault kimdir? Kaç yaşında öldü? | Olivier Dassault neden öldü? İşte detaylar...

OLİVİER DASSAULT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Olivier Dassault 1 Haziran 1951'de Fransa, Boulogne-Billancourt'ta dünyaya gelmiştir.

Ünlü Fransız siyasetçi ve milyarder Dassault 7 Mart Pazar günü 70 yaşında öldü.

OLİVİER DASSAULT NEDEN ÖLDÜ?

Fransa’nın ünlü sanayicisi Serge Dassault'un oğlu milyarder milletvekili Olivier Dassault, Fransa’nın Calvados bölgesinde helikopter kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Milyarder milletvekili, 69 yaşındaydı.

Paris’in kuzeyinde bulunan Oise bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) milletvekili Olivier Dassault ile helikopter pilotunun da kaza sonucu öldüğü ifade edildi.

Fransa’nın Calvados bölgesinde meydana gelen kazada helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Olivier Dassault'un ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Olivier Dassault'un ülkesini sevdiğini belirten Emmanuel Macron, onun hayatı boyunca Fransa'ya hizmet etmekten ve ülkenin güzel yönlerini tanıtmaktan asla vazgeçmediğini ifade etti.

Macron Olivier Dassault'un ölümünün büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek "Tüm düşüncelerim ailesi ve sevdikleri ile birlikte” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra ülkedeki tüm siyasi partilerin siyasetçileri de, herkesle iyi geçinmesi ile bilinen Dassault hakkında taziye ve anma mesajı paylaştı.

Olivier Dassault, uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerindendi.