Olivier Mabille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Mabille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Mabille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Mabille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Mabille 1 Mart 1988 tarihinde Cabedelo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Mabille Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olivier Mabille, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Olivier Mabille'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Olivier Mabille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Mabille isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Olivier Mabille Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Mabille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Wiltz 71

1 Ocak 2012 yılında Colmar-Berg

1 Temmuz 2014 yılında FC Atert Bissen

1 Temmuz 2018 yılında FC Wiltz 71

30 Haziran 2019 yılında FC Atert Bissen

1 Temmuz 2020 yılında FC Wiltz 71

Olivier Mabille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Mabille şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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