Olivier Picabea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Picabea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Picabea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olivier Picabea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olivier Picabea 10 Mayıs 2003 tarihinde Saint-Paul şehrinde doğmuştur. Madagaskar,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olivier Picabea Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olivier Picabea, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Vaud U21 futbol takımında oynamaktadır. Team Vaud U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Olivier Picabea'nin Team Vaud U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Olivier Picabea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olivier Picabea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Monaco U19
1 Temmuz 2021 yılında Team Vaud U21
Olivier Picabea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olivier Picabea şuan Team Vaud U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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