Olivier Romero Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Romero Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Romero Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Romero Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Romero Gomez 24 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Romero Gomez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olivier Romero Gomez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 2 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Olivier Romero Gomez'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Olivier Romero Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Romero Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Olivier Romero Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Romero Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Diegem Sport

1 Temmuz 2013 yılında KSC Grimbergen

1 Temmuz 2014 yılında VW Hamme

10 Temmuz 2017 yılında KMSK Deinze

2 Ağu 2018 yılında KVK Ninove

Olivier Romero Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Romero Gomez şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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