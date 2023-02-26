Olivier Rommens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Rommens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Rommens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Rommens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Rommens 3 Şubat 1995 tarihinde Wommelgem şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Rommens Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Olivier Rommens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Olivier Rommens'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Olivier Rommens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Rommens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olivier Rommens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Rommens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında PSV U17

1 Temmuz 2012 yılında PSV U19

1 Temmuz 2014 yılında PSV U21

1 Temmuz 2016 yılında NAC Breda

4 Ocak 2019 yılında TOP Oss

1 Temmuz 2021 yılında Suduva

10 Şubat 2023 yılında Kalju FC

Olivier Rommens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Rommens şuan Kalju FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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