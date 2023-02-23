Olivier Sukiennicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Sukiennicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Sukiennicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olivier Sukiennicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olivier Sukiennicki 25 Mayıs 2003 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Olivier Mariusz Sukiennicki şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olivier Sukiennicki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Olivier Sukiennicki, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Olivier Sukiennicki'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olivier Sukiennicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olivier Sukiennicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2019 yılında Bradford U18
1 Temmuz 2021 yılında Bradford
1 Temmuz 2022 yılında Rakow II
26 Ocak 2023 yılında Rakow
Olivier Sukiennicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olivier Sukiennicki şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Ajaks Częstochowa, Raków Częstochowa, West Bromwich Albion, Stoke City
Olivier Sukiennicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Polonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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