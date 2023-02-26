Olivier Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olivier Toure kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olivier Toure ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olivier Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olivier Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Toure 31 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Ismaël Olivier Touré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Toure Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olivier Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Olivier Toure'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olivier Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Olivier Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AFAD Djékanou

14 Ağustos 2021 yılında ASEC Mimosas

23 Ağustos 2022 yılında Marumo

Olivier Toure kimdir

Olivier Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Toure şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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Olivier Toure nereli

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