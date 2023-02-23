Olivier Verdon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Verdon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Verdon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Verdon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Verdon 5 Ekim 1995 tarihinde Clamart şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Benin,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Verdon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Olivier Verdon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Olivier Verdon'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Olivier Verdon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/olivierverdon/

Haberin Devamı

Olivier Verdon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Verdon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Olivier Verdon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Verdon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2018 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2019 yılında Alavés

2 Eylül 2019 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2020 yılında Alavés

4 Eylül 2020 yılında Ludogorets

30 Haziran 2021 yılında Alavés

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

Olivier Verdon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Verdon şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Olivier Verdon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.