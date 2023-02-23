Olivier Wypart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Wypart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Wypart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Wypart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Wypart 16 Ocak 2001 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Wypart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Olivier Wypart, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 17 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Olivier Wypart'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Olivier Wypart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Wypart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olivier Wypart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Wypart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sl. Wroclaw II

17 Aralık 2020 yılında Slask Wroclaw

Olivier Wypart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Wypart şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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