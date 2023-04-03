Oliwier Cwikla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliwier Cwikla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliwier Cwikla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliwier Cwikla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliwier Cwikla 25 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oliwier Igor Ćwikła şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliwier Cwikla Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF_MG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oliwier Cwikla'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliwier Cwikla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliwier Cwikla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2022 yılında Karvina U19
Oliwier Cwikla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliwier Cwikla şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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