Oliwier Slawinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliwier Slawinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliwier Slawinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliwier Slawinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliwier Slawinski 15 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oliwier Sławiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliwier Slawinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Oliwier Slawinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Oliwier Slawinski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliwier Slawinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliwier Slawinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliwier Slawinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliwier Slawinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lubin U19

1 Ağustos 2020 yılında Lubin II

4 Şubat 2021 yılında Zaglebie Lubin

Oliwier Slawinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliwier Slawinski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Oliwier Slawinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

Polska U14 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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