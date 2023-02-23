Oliwier Wojciechowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliwier Wojciechowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliwier Wojciechowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliwier Wojciechowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliwier Wojciechowski 5 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Oliwier Wojciechowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliwier Wojciechowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliwier Wojciechowski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliwier Wojciechowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliwier Wojciechowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliwier Wojciechowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliwier Wojciechowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2020 yılında Jagiellonia II

1 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Oliwier Wojciechowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliwier Wojciechowski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Oliwier Wojciechowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polska U14 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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