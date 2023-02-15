Olle Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olle Edlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olle Edlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olle Edlund 29 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Olle Mattias Spencer Edlund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olle Edlund Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olle Edlund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Olle Edlund'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Olle Edlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Olle Edlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olle Edlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olle Edlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2015 yılında Hammarby IF U17

1 Ocak 2018 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2020 yılında IK Frej Täby

8 Ocak 2021 yılında Västerås SK

Olle Edlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olle Edlund şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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