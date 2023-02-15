Olle Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olle Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olle Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olle Johansson 16 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olle Johansson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Olle Johansson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 26 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Olle Johansson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Olle Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Olle Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olle Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olle Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Örgryte IS U17

1 Ocak 2020 yılında Örgryte U19

26 Kasım 2021 yılında Örgryte

Olle Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olle Johansson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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