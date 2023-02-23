Olli Jakonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olli Jakonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olli Jakonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olli Jakonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olli Jakonen 19 Nisan 2000 tarihinde Salo şehrinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olli Jakonen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Olli Jakonen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Olli Jakonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olli Jakonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olli Jakonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olli Jakonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SalPa

2 Ocak 2021 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2022 yılında TPS

1 Ocak 2023 yılında FC Inter

Olli Jakonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olli Jakonen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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