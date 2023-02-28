Ollie Bassett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ollie Bassett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ollie Bassett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ollie Bassett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ollie Bassett 6 Mart 1998 tarihinde Packington şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Jacob Bassett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ollie Bassett Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Ollie Bassett, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ollie Bassett'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ollie Bassett Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/obassettt/

Ollie Bassett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ollie Bassett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ollie Bassett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ollie Bassett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Southampton Alt

1 Ocak 2015 yılında Yeovil U18

1 Temmuz 2015 yılında Yeovil Town

13 Eylül 2016 yılında Dorchester

28 Aralık 2016 yılında Yeovil Town

9 Ağustos 2017 yılında Coalville

1 Aralık 2017 yılında Gresley

1 Haziran 2018 yılında Coalville

1 Temmuz 2018 yılında Waitakere Utd.

1 Ağustos 2019 yılında Team Wellington

1 Şubat 2020 yılında St Albans

3 Ekim 2020 yılında Nuneaton

29 Nisan 2021 yılında Pacific FC

26 Ocak 2022 yılında Atl. Ottawa

Ollie Bassett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ollie Bassett şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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